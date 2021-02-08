У Венедиктовой ответили НАБУ, что дело Татарова должна расследовать СБУ

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса генпрокурора

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса генпрокурора

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора дал ответ на сообщение НАБУ об истребовании этого дела на исполнение решения Высшего антикоррупционного суда.

Офис Генерального прокурора в очередной раз подчеркивает, что подследственность в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента и других уже определена во исполнение решения Печерского районного суда, а материалы уголовного производства, должны быть направлены в орган расследования или прокурору, в том числе для решения спора о подследственности, - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства ОГП, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как прокурору, так и органу досудебного расследования, вследствие чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам.

В ведомстве напомнили, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2020 года была частично удовлетворена жалоба защитника одного из подозреваемых и обязано прокурора рассмотреть ходатайство защитника, определить спор о подследственности в этом уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования. Позднее это судебное решение генпрокурор обжаловала в Киевский апелляционный суд и Верховный Суд. В результате решение суда было оставлено в силе. Из-за наличия конфликта интересов генпрокурор взяла самоотвод. Зато заместитель генерального прокурора 23 декабря вынес постановление, которым поручил осуществить досудебное расследование этого дела Главному следственному управлению Службы безопасности.

Как сообщалось, сегодня НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.