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08 февраля 2021, 16:35 8

Дело "пленок ОАСК": Вовка не смогли принудительно доставить в суд

08 февраля 2021, 16:35 8
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Подано ходатайство о повторной попытке его принудительного привода
Подано ходатайство о повторной попытке его принудительного привода
Фото из открытых источников
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Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не смогли принудительно доставить в суд для рассмотрения ходатайств об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УНН, передает RegioNews.

На вопрос, явился ли Вовк сегодня на судебное заседание, Чемерис ответила: "Не явился на заседание”.

Также она отметила, что НАБУ не смогло принудительно доставить Вовка в суд.

Кроме того, прокурор САП подал ходатайство о повторной попытке принудительного привода Вовка.

Чемерис отметила, что пока судья в совещательной.

Как сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Ранее сообщалось, суд разрешил осуществить принудительный привод главы ОАСК Вовка. Его должны были доставить в суд 8 февраля.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

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