У Венедіктової відповіли НАБУ, що справу Татарова має розслідувати СБУ

Відповідна заява опублікована на сайті Офісу генпрокурора

Відповідна заява опублікована на сайті Офісу генпрокурора

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

Офіс генпрокурора дав відповідь на повідомлення НАБУ про витребовування цієї справи на виконання рішення Вищого антикорупційного суду.

Офіс Генерального прокурора вкотре наголошує, що підслідність у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента та інших вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду, а тому матеріали кримінального провадження повинні бути скеровані до органу розслідування або прокурора, у тому числі для вирішення спору про підслідність, - зазначили у відомстві.

У прокуратурі додали, що попри визначення підслідності у кримінальному провадженні за ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва ОГП, працівники НАБУ відмовляються скеровувати матеріали зазначеного провадження як до прокурора, так і до органу досудового розслідування, внаслідок чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості надати оцінку зібраним у справі доказам.

У відомстві нагадали, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року було частково задоволено скаргу захисника одного з підозрюваних і зобов’язано прокурора розглянути клопотання захисника, визначити спір про підслідність у цьому кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування у ньому іншому органу досудового розслідування. Пізніше це судове рішення генпрокурор оскаржила до Київського апеляційного суду та Верховного Суду. У результаті рішення суду було залишено в силі. Через наявність конфлікту інтересів генпрокурор взяла самовідвід. Натомість заступник генерального прокурора 23 грудня виніс постанову, якою доручив здійснити досудове розслідування цієї справи Головному слідчому управлінню Служби безпеки.

Як повідомлялося, сьогодні НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.