Дело Telegram-каналов: одну из подозреваемых выпустили из СИЗО

Ранее ее задержала СБУ в деле Telegram-каналов, которые якобы связаны со спецслужбами РФ

Ранее ее задержала СБУ в деле Telegram-каналов, которые якобы связаны со спецслужбами РФ

Фото: strana.ua

Сегодня, 8 февраля из Харьковского следственного изолятора выпустили подозреваемую в государственной измене жену одного из лидеров "Антимайдана" Викторию Даскалицу. Ранее суд взял ее под стражу с правом внесения 1,5 млн грн залога.

Об этом сообщает издание "KHARKIV Today" со ссылкой на адвоката подозреваемой Валентина Рыбина, передает RegioNews.

Сегодня отпустили, уже побывали в СБУ. Она должна находиться по месту жительства и являться по вызову следователя", - рассказал Рыбин.

Также адвокат отказался от ответа на вопрос, в каком городе будет находиться Даскалица во время следствия.

Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".

Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".