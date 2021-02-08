Против экс-главы Днепропетровского облсовета открыли дело за незаконное обогащение

Суммарная стоимость имущества екс-чиновника на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы

Суммарная стоимость имущества екс-чиновника на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло еще одно уголовное дело против екс-главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника по статье "незаконное обогащение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы уголовного дела, передает RegioNews.

Известно, что еще одно дело против Олейника обязал открыть Высший антикоррупционный суд по ст. 368 Уголовного кодекса "незаконное обогащение".

Бывшему главе Днепропетровского облсовета грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, на Днепропетровщине экс-глава облсовета раздал своим компаниям контракты на миллионы гривен, в области была создана коррупционная схема, которая полностью была сосредоточена на интересах Святослава Олейника.