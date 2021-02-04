Введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде

В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского

В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского

Фото: из открытых источников

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK хотят обжаловать в Верховном Суде.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает Укринформ.

4 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступили два иска граждан, которые оспаривают Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.