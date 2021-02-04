Подозреваемого в обстреле детей в Тернополе взяли под стражу сразу в зале суда

В СИЗО тернополянин будет находиться до 3 апреля

В СИЗО тернополянин будет находиться до 3 апреля

Фото отдела коммуникации полиции Тернопольской области

Жителя Тернополя, которого подозревают в стрельбе по детям, взяли под стражу сразу в зале суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Следственный судья постановил удовлетворить ходатайство следователя о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Сразу после оглашения постановления, подозреваемого в зале суда взяли под стражу. В следственном изоляторе тернополянин будет находиться до 3 апреля 2021 года.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, расследование длилось с 21 января. В этот день в больницу попал малолетний житель областного центра. Травмы мальчик получил во время катания на санках возле 26 школы Тернополя. Во время чрезвычайного происшествия на детской площадке было трое детей — потерпевший со своей сестрой и еще один малолетний, который также получил ранение щеки от неизвестного металлического предмета.

Однако правоохранители не могли обнародовать подробную информацию по этому делу в связи с проведением экспертиз и других следственных действий, — рассказал Богомол.

По его словам, правоохранители имели первичные версии, что возможно была петарда, возможно самодельный взрывной предмет или другое, что вызвало у ребенка телесные повреждения. Поэтому первичная информация подавалась обобщенно, без конкретизации. Однако, когда ребенка доставили в медицинское учреждение, то установили, что в теле ребенка есть дробь.

Сообщается, что специалисты установили, что кусты, возле которых упал ребенок, также повреждены выстрелом из оружия. Благодаря проведенным мероприятиям и собранным доказательствам специалисты смогли установить примерную траекторию движения пули и окно, из которого, вероятно, стреляли.

Подтверждения о специальном выстреле с целью убийства мы не имеем. Конечная квалификация будет в ходе расследования и в ходе решений прокуратуры. Мы не имели информации от этого человека, что я совершил выстрел, что это произошло по моей вине. Первое объяснение его о том, как произошло событие, было на 6-й день, — сказал Богомол.

Кроме того, руководитель областной прокуратуры Андрей Егоров рассказал, что действия подозреваемого квалифицированы по статье 296 часть 4 — хулиганство, совершенное с использованием оружия и 121 часть 1 УК — умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, 22 января сообщалось, что в Тернополе обстреляли ребенка: открыто уголовное производство. Из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины.