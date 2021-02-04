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04 лютого 2021, 20:14 324

Запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді

04 лютого 2021, 20:14 324
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До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського
До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського
Фото: із відкритих джерел
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Указ президента України Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", Newsone та ZIK хочуть оскаржити у Верховному Суді.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає Укрінформ.

4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позовам, які надійшли до суду, присвоєно реєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

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