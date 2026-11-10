На Харьковщине мужчина убил мать и сказал, что она "поехала в Россию"

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Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Преступление произошло зимой 2021 года в Берестине. Мужчина во время ссоры с 61-летней матерью ударил ее кулаками в голову, шею и туловище. В результате полученных травм женщина скончалась.

Ночью он завернул тело матери в одеяло, перенес в подвал заброшенного соседнего здания и засыпал бытовым мусором. Соседям он соврал, что мать уехала к родственникам в Россию. Только в феврале 2022 года правоохранители обнаружили тело женщины.

На суде мужчина не признал вину, но доказательства доказывали его виновность. 50-летний житель Харьковщины за избиение, которое привело к смерти его матери, заключили в тюрьму на 9 лет.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.