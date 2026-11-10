В Киеве BMW вылетел с дороги и врезался в дерево

Фото: полиция Киева

В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм 35-летний мужчина погиб

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Авария произошла сегодня, 10 ноября, около 14.30 на Столичном шоссе.

По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате столкновения 35-летний вождь получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте ДТП работают следователи столичного главка полиции по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, что на Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови.