Планировал захватить три украинских области: экс-чиновнику армии РФ объявили подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

Бывшему командующему Южного военного округа России, генералу армии, заочно сообщили о подозрении в планировании и руководстве наступлением российских войск на юге Украины в 2022 году

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 65-летний генерал руководил одной из крупнейших группировок российской армии, вовлеченных в полномасштабное вторжение. В его подчинении находились не менее трех общевойсковых армий, около 38 бригадных и полковых формирований и 30 батальонов. Для наступления также привлекали армейскую авиацию, в том числе вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года по решению генерала российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по украинским военным объектам, аэродромам, в частности в Чернобаевке, командным пунктам и средствам противовоздушной обороны. Целью было ослабить украинскую оборону и обеспечить продвижение наземных войск.

Одновременно с временно оккупированного Крыма началось масштабное сухопутное наступление. План российского командования предусматривал захват Херсонской, Николаевской и Одесской областей, а также продвижение вдоль Азовского побережья в направлении Бердянска.

Российские подразделения зашли в Херсонскую область через пункт пропуска "Каланчак". В первые сутки вторжения они захватили Геническ, Новую Каховку и Олешки, переправились через Каховскую ГЭС и установили контроль над сооружениями Северокрымского канала.

Кроме того, оккупанты переправились через Антоновский мост и закрепились на правом берегу Днепра. Это позволило им создать плацдарм для дальнейшего захвата Херсона и продвижения по Черноморскому побережью.

В течение следующих двух недель русские военные продолжали оккупацию населенных пунктов области, обустраивали командные пункты и устанавливали блокпосты.

По данным прокуратуры, наступление сопровождалось бомбежками жилищной и гражданской инфраструктуры, ограблениями, незаконными задержаниями, пытками и убийствами мирных жителей. В результате российского вторжения оккупировали до 97% территории Херсонщины, а жители захваченных населенных пунктов оказались в изоляции, в том числе из-за блокирования гуманитарной помощи.

Генералу инкриминируют ведение агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что установление роли высшего военного и политического руководства России в планировании и организации вторжения остается одним из направлений расследования преступления агрессии в Херсонской области.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения прокуроры совместно со следователями установили восемь представителей высшего военного руководства РФ, причастных к планированию, организации и ведению агрессивных военных действий на территории области. Трое из них уже приговорены к максимально возможному наказанию.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении еще трем представителям командования Вооруженных сил РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице " Охматдет " в Киеве 8 июля 2024 года.