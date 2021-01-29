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29 января 2021, 11:32 344

Пожар в Харькове: поставщиков соцуслуг проверили в 20 областях

29 января 2021, 11:32 344
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Рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками сейчас преимущественно находится в тени
Рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками сейчас преимущественно находится в тени
Фото: Укринформ
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По состоянию на 28 января в 20 областях Украины и городе Киеве прошли проверки поставщиков социальных услуг частного сектора.

Об этом заявила во время выступления в Верховной Раде глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает RegioNews.

По состоянию на конец вчерашнего дня осуществлена ​​работа по выявлению и проверке организаций негосударственной формы, предоставляющих социальные услуги в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области", - заявила Лазебная.

Она рассказала, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками находится преимущественно в тени, и "его надо выводить на свет".

Проверено поставщиков негосударственных социальных услуг. И их оказалось 334. Количество лиц, проживающих в таких учреждениях, 1030 человек", - отметила глава Минсоцполитики.

Она заверила, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Харьков пожар дом престарелых Кабмин Минсоцполитики проверки
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