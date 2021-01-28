Кабмин будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания
Кабинет Министров будет подавать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, которым было отменено введение нового украинского правописания.
Об этом сообщается на Facebook-странице Минюста, передает RegioNews.
Сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - заявила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.
Она добавила, что у Кабмина есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда об отмене нового варианта правописания.
Напомним, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление Кабинета Министров №437, которым была введена новая редакция украинского правописания.
22 мая 2019 года Кабинет министров одобрил изменения в украинском правописании, которые разработала Национальная комиссия по вопросам правописания. 3 июня 2019 года нововведения вступили в силу.