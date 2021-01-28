Кабмин будет обжаловать решение ОАСК об отмене нового правописания

В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным

В Минюсте решение служителей Фемиды назвали незаконным

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров будет подавать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, которым было отменено введение нового украинского правописания.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минюста, передает RegioNews.

Сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - заявила заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Она добавила, что у Кабмина есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение суда об отмене нового варианта правописания.

Напомним, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление Кабинета Министров №437, которым была введена новая редакция украинского правописания.

22 мая 2019 года Кабинет министров одобрил изменения в украинском правописании, которые разработала Национальная комиссия по вопросам правописания. 3 июня 2019 года нововведения вступили в силу.