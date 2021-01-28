Суд отказал Нефьодову в восстановлении в должности председателя Гостаможслужбы

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял соответствующее решение, поскольку установил соблюдение Кабинетом министров Украины процедуры во время увольнения чиновника с должности.

Сам Нефедов просил признать противоправным и отменить распоряжение правительства о его увольнении с должности председателя Государственной таможенной службы Украины". Также шла речь о просьбе восстановить его в этой должности и взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов оставить должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с должности председателя Таможенной службы.