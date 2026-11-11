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11 ноября 2026, 15:29

Насиловал жену и двух дочерей в течение девяти лет: в Одессе мужчину приговорили к 15 годам

11 ноября 2026, 15:29
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Фото иллюстративное
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В Одессе суд назначил 15 лет лишения свободы мужчине, который в течение девяти лет совершал сексуальное насилие в отношении жены и двух общих дочерей. Чтобы скрыть преступления, он угрожал потерпевшим убийством и применял физическое насилие

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, преступления совершались в 2012-2021 годах. Мужчина совершал сексуальное насилие и насиловал жену и двух дочерей, которые в то время были несовершеннолетними.

Чтобы скрыть содеянное, он применял к потерпевшим физическое насилие и угрожал убийством. Во время одного из избиений мужчина сломал жене руку, нанеся ей телесные повреждения средней степени тяжести.

Женщина и девушки долго не обращались за помощью, поскольку воспринимали угрозы обидчика как реальные. По информации полиции, ранее мужчину уже осудили за избиение матери его жены, которое привело к смерти женщины.

О преступлениях правоохранителям стало известно спустя годы. Девушки рассказали о пережитом посторонним лицам, сообщившим об этом полицию.

Правоохранители задержали мужчину. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил его под стражу. Однако даже в следственном изоляторе он продолжал угрожать жене убийством, требуя, чтобы она отказалась от показаний и повлияла на дочерей, чтобы те не свидетельствовали против него.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, следователи собрали достаточно доказательств для рассмотрения дела в суде.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

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