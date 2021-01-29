13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
09:12  29 січня
У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
08:11  29 січня
Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 11:32 344

Пожежа у Харкові: надавачів соцпослуг перевірили у 20 областях

29 січня 2021, 11:32 344
Читайте также на русском языке
Ринок надання соціальних послуг приватними надавачами зараз переважно перебуває у тіні
Ринок надання соціальних послуг приватними надавачами зараз переважно перебуває у тіні
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Станом на 28 січня в 20 областях України та місті Києві відбулися перевірки надавачів соціальних послуг приватного сектору.

Про це заявила під час виступу у Верховній Раді голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає RegioNews.

Станом на кінець учорашнього дня здійснено роботу з виявлення та перевірки організацій недержавної форми, що надають соціальні послуги у 20 областях та Києві. Інформацію ще не надали Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області", - заявила Лазебна.

Вона розповіла, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами знаходиться переважно в тіні, і "його треба виводити на світло".

Перевірено надавачів недержавних соціальних послуг. І їх виявилося 334. Кількість осіб, які проживають у таких закладах, 1030 людей", - зазначила глава Мінсоцполітики.

Вона запевнила, що найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки таких приватних закладів.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Харьків пожежа будинок для літніх людей Кабмін Мінсоцполітики перевірки
Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у транспорті
28 січня 2021, 20:32
Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису
28 січня 2021, 19:36
Суд відмовив Нефьодову у поновленні на посаді голови Держмитслужби
28 січня 2021, 19:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram