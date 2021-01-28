Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в транспорте

Он хочет, чтобы работу пассажирского транспорта восстановили в обычном режиме

Он хочет, чтобы работу пассажирского транспорта восстановили в обычном режиме

Фото: из открытых источников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывает реальной потребности пассажиропотока, а десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.

В результате часть людей просто вынуждена пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз. Положительно ли это отразится на здоровье? - очень сомнительно", - заявил Марцинкив.

Мэр также утверждает, что из-за ограничений в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки.

Сегодня на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничений на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Марцинкив собрал под ОГА митинг против тарифов.