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28 января 2021, 20:32 25

Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в транспорте

28 января 2021, 20:32 25
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Он хочет, чтобы работу пассажирского транспорта восстановили в обычном режиме
Он хочет, чтобы работу пассажирского транспорта восстановили в обычном режиме
Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывает реальной потребности пассажиропотока, а десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.

В результате часть людей просто вынуждена пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз. Положительно ли это отразится на здоровье? - очень сомнительно", - заявил Марцинкив.

Мэр также утверждает, что из-за ограничений в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки.

Сегодня на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничений на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Марцинкив собрал под ОГА митинг против тарифов.

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