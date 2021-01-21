Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове

Чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин

Чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин

Фото: КМУ

Кабинет министров создаст государственную комиссию для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове. Правительство собирается на внеочередное заседание.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. На поручение президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал глава КМУ.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.