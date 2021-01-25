Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, - СМИ
Президент Владимир Зеленский просил выйти нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду"
Источники в "Слуге народа" рассказали, что сегодня присутствующий на заседании фракции "Слуга народа" Зеленский имел 30-минутную перепалку с нардепом Дубинским.
Зеленский о Дубинском заявил, что тот должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачом, потому что тот агент ФСБ. Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и что его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.
Источники "Страны" приводят цитату из этой встречи.
Фраза Зеленского звучала плюс-минус следующим образом: Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не проставлять фракцию, на период разбівательств, я бы сам вышел из фракции. Пусть решение принимает фракция, - цитируют источники.
Дубинского вроде бы вступился Бужанский.
Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.
Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.
На нем, вероятно, собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.
Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.