16:16  25 января
Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров
16:05  25 января
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
18:07  25 января
Боевики на Донбассе 5 раз открывали огонь: ранен защитник Украины
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 21:17 89

Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, - СМИ

25 января 2021, 21:17 89
Читайте також українською мовою
Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа"
Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский просил выйти нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду"

Источники в "Слуге народа" рассказали, что сегодня присутствующий на заседании фракции "Слуга народа" Зеленский имел 30-минутную перепалку с нардепом Дубинским.

Зеленский о Дубинском заявил, что тот должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачом, потому что тот агент ФСБ. Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и что его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Источники "Страны" приводят цитату из этой встречи.

Фраза Зеленского звучала плюс-минус следующим образом: Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не проставлять фракцию, на период разбівательств, я бы сам вышел из фракции. Пусть решение принимает фракция, - цитируют источники.

Дубинского вроде бы вступился Бужанский.

Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем, вероятно, собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

Владимир Зеленский Слуга народа Александр Дубинский фракция Максим Бужанский
В Полтаве среди "слуг народа" произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка
25 января 2021, 16:05
"Слуги народа" на заседании фракции обсудят законопроекты о каннабисе, оружии и долгах за ЖКУ
24 января 2021, 18:09
"У власти не профессионалы, а пиарщики", - Уманский о поручении президента проверить тарифную сетку в регионах
23 января 2021, 14:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Александр Костенко
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Все блоги »