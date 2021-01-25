Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, - СМИ

Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа"

Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа"

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду"

Источники в "Слуге народа" рассказали, что сегодня присутствующий на заседании фракции "Слуга народа" Зеленский имел 30-минутную перепалку с нардепом Дубинским.

Зеленский о Дубинском заявил, что тот должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачом, потому что тот агент ФСБ. Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и что его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Источники "Страны" приводят цитату из этой встречи.

Фраза Зеленского звучала плюс-минус следующим образом: Если бы я оказался на месте Дубинского, чтобы не проставлять фракцию, на период разбівательств, я бы сам вышел из фракции. Пусть решение принимает фракция, - цитируют источники.

Дубинского вроде бы вступился Бужанский.

Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.

На нем, вероятно, собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.

Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.