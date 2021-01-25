Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник, - СМИ

Фракция будет заседать сегодня вечером

Фракция будет заседать сегодня вечером

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский будет на заседании парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник вечером.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, президент будет на фракции", - сообщили во фракции.

По словам собеседника агентства, заседание начнется в 18:00 и, как обычно, будет проходить в КВЦ "Парковый".

Ранее сообщалось, что Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него.

В ответ на это руководитель фракции Арахамия заявил, что специально по вопросу санкций США против Дубинского фракция "Слуга народа" не будет собираться. Этот вопрос рассмотрят на очередном заседании фракции.