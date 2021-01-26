Дубинский уверен, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы (ВИДЕО)
Народный депутат Александр Дубинский обнародовал видеообращение к Владимиру Зеленскому по итогам заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось 25 января.
Видео политик опубликовал в своем YouTube-канале, передает RegioNews.
"Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и ещё раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет", - сообщил Дубинский.
Он уверен, что если решение об исключении будет принято фракцией, то "это будет решение, которое приведет фракцию к развалу".
Нардеп попросил о личной встрече с Зеленским, чтобы "донести свои аргументы и доказать главе государства, что он готов бороться".
Напомним, 25 января "Слуги народа" собрались на заседание фракции, чтобы обсудить вопрос Дубинского и назначение Витренко.
Как сообщалось, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".
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