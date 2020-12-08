У Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского

Ранее нардеп назвал эту информацию фейком и требовал от СМИ извинений

Ранее нардеп назвал эту информацию фейком и требовал от СМИ извинений

Фото: из открытых источников

Офис Генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, а также против нардепа Андрея Деркача по факту возможной государственной измены.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает RegioNews.

Начать досудебное расследование в отношении вероятного совершения государственной измены Дубинским Офис генпрокурора обязал Печерский районный суд Киева по жалобе Центра противодействия коррупции.

Центр противодействия коррупции получил официальное сообщение от Офиса генерального прокурора, в котором четко указано, что там дело открыли по решению суда", - сообщили в ЦПК.

Дело против Дубинского открыли по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет заключения.

Представители ЦПК считают, что Александр Дубинский и нардеп Андрей Деркач якобы пошли против государственных интересов Украины, когда обвинили избранного президента США Джо Байдена в коррупции и инициировали создание временной следственной комиссии в Верховной Раде.

В ЦПК отметили, что недавно Александр Дубинский в своем Telegram-канале опровергал информацию об открытии дела, и предоставили ссылку на решение суда.

А мы тем временем напомним, что Печерский райсуд по нашей жалобе обязал генпрокурорку открыть дело еще и относительно вероятного уклонения от уплаты налогов и отмывания средств Дубинским", - отметили в Центре Противодействия коррупции.

Напомним, ранее Разумков советовал Дубинскому отозвать закон по КСУ, журналистам удалось сфотографировать переписку двух политиков.