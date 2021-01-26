"Слуга народа" четвертая в рейтинге партий, поддержка Зеленского тоже просела - опрос

Президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет уже менее 20%

Президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет уже менее 20%

Фото: Офис президента

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов смог бы получить Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 13,4% среди всех опрошенных и 19,8% среди тех граждан, которые определились с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

На втором месте по уровню поддержки - пятый президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее следуют Юля Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5% ), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

Во втором туре выборов в паре Зеленский и Порошенко 30,6% среди всех респондентов поддержали бы Зеленского, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% среди всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. Среди тех, кто определился с выбором, 53% проголосуют за Бойко, 47% - за Порошенко.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись во второй половине января, больше всего голосов получила бы партия "ОПЗЖ", за которую готовы отдать свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте - "Европейская солидарность", которую поддерживают 11,6% среди всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте - ВО "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%). Правящая партия "Слуга народа" занимает четвертое место в рейтинге и имеет поддержку соответственно 8,5% среди всех респондентов и 11,2% среди тех, кто определился с выбором.

Также могут преодолеть барьер 5% партии "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Киевский международный институт социологии провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал до 22%, а более 20% граждан Украины негативно оценили новогоднее поздравление президента Зеленского.