Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него

Он заявил, что "крайне удивлен" неготовностью коллег собраться, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу

Он заявил, что "крайне удивлен" неготовностью коллег собраться, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу

Фото: из открытых источников

Народный депутат Александр Дубинский выразил удивление из-за нежелания фракции "Слуга народа" собраться для обсуждения наложенных на него Соединенными Штатами Америки персональных санкций.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает RegioNews.

Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег по фракции Слуга Народа собраться, чтобы обсудить необходимую реакцию на инсценированные нечистоплотными оппонентами санкции Минфина США против меня, которые используются для дискредитации партии и Президента", - заявил Дубинский.

Он назвал санкции США "безосновательными" и обвинил председателя фракции Давида Арахамию, что тот "прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую прежде всего для партии встречу".

Также Дубинский в своем посте перешел на украинский язык, он процитировал отрывок из своего обращения к председателю фракции по поводу санкций:

Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації як партії "Слуга народу”, так і її парламентської фракції і Президента України", - написал Дубинский.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Также и советник главы Офиса президента Подоляк сообщил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов.