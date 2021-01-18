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18 января 2021, 12:47 26

Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него

18 января 2021, 12:47 26
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Он заявил, что "крайне удивлен" неготовностью коллег собраться, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу
Он заявил, что "крайне удивлен" неготовностью коллег собраться, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Александр Дубинский выразил удивление из-за нежелания фракции "Слуга народа" собраться для обсуждения наложенных на него Соединенными Штатами Америки персональных санкций.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает RegioNews.

Крайне удивлен не желанием и не готовностью коллег по фракции Слуга Народа собраться, чтобы обсудить необходимую реакцию на инсценированные нечистоплотными оппонентами санкции Минфина США против меня, которые используются для дискредитации партии и Президента", - заявил Дубинский.

Он назвал санкции США "безосновательными" и обвинил председателя фракции Давида Арахамию, что тот "прячет голову в песок, и откладывает эту крайне необходимую прежде всего для партии встречу".

Также Дубинский в своем посте перешел на украинский язык, он процитировал отрывок из своего обращения к председателю фракции по поводу санкций:

Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації як партії "Слуга народу”, так і її парламентської фракції і Президента України", - написал Дубинский.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Также и советник главы Офиса президента Подоляк сообщил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов.

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