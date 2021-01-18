Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций

Он заявил о возможных тяжелых последствиях для президента Зеленского из-за того, что фракция "Слуга народа" не собирается на заседание по поводу санкций

Он заявил о возможных тяжелых последствиях для президента Зеленского из-за того, что фракция "Слуга народа" не собирается на заседание по поводу санкций

Фото: из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, против которого Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции, заявил, что не планирует выходить из провластной фракции, и что "для этого нет никаких оснований".

Об этом Дубинский заявил во время пресс-конференции в агентстве УНИАН, которую он собрал по поводу наложенных на него санкций США, передает RegioNews.

Да, я критикую фракцию, кому-то это часто не нравится, но это вопрос не для исключения, это вопрос для изменений, которые должны проходить внутри фракции, в политической партии ... Но если кто-то примет решение об исключении меня из фракции - она ​​будет обречена после этого", - заявил Дубинский.

Во время пресс-конференции Дубинский и его адвокат Татьяна Костина заявили, что санкции против нардепа были наложены якобы по заявлениям антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции", которой руководит активист Виталий Шабунин.

Дубинский заявил, что собирается подавать в суд на "Центр противодействия коррупции", и отметил, что будет требовать возбуждения уголовных дел против руководителей организации по статье "государственная измена".

Санкции за вмешательство в выборы США Александр Дубинский назвал "аферой". Он заявляет, что не вмешивался в американские выборы, а с нардепом Деркачем он не общается.

Кроме того, по мнению нардепа, тот факт, что фракция "Слуга народа" не собирается на заседание, чтобы рассмотреть вопрос санкций против него, может говорить о возможных "очень тяжелых последствиях и для фракции и для президента Владимира Зеленского".

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Также и советник главы Офиса президента Подоляк сообщил, что Зеленский не будет реагировать на санкции в отношении "слуги народа".

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов.

Также сообщалось, что Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.