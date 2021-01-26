Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме

Как передает RegioNews, эту информацию "РБК-Украина" подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Действительно, такое сообщение глава фракции написал в фракционный чат. Может ставиться вопрос о такой санкции за не голосование за президентский законопроект о референдуме, который есть и в программе партии, и в программе президента", - сообщила Кравчук.