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Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
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26 января 2021, 12:49 12

Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме

26 января 2021, 12:49 12
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Фото: из открытых источников
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил исключением народным депутатам, которые не будут голосовать за законопроект о референдуме.

Как передает RegioNews, эту информацию "РБК-Украина" подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Действительно, такое сообщение глава фракции написал в фракционный чат. Может ставиться вопрос о такой санкции за не голосование за президентский законопроект о референдуме, который есть и в программе партии, и в программе президента", - сообщила Кравчук.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" на заседании фракции обсудят законопроекты о каннабисе, оружии и долгах за ЖКУ.

референдум Давид Арахамия закон Слуга народа голосование
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