Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
Закон планируют рассмотреть уже на этой неделе
Закон планируют рассмотреть уже на этой неделе
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил исключением народным депутатам, которые не будут голосовать за законопроект о референдуме.
Как передает RegioNews, эту информацию "РБК-Украина" подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Действительно, такое сообщение глава фракции написал в фракционный чат. Может ставиться вопрос о такой санкции за не голосование за президентский законопроект о референдуме, который есть и в программе партии, и в программе президента", - сообщила Кравчук.
Ранее сообщалось, что "Слуги народа" на заседании фракции обсудят законопроекты о каннабисе, оружии и долгах за ЖКУ.
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