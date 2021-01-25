Встреча Зеленского с фракцией закончилась
Он поехал, заседание фракции продолжается
Он поехал, заседание фракции продолжается
Президент Украины Владимир Зеленский уже покинул заседание фракции "Слуга народа", нардепам после этого вернули телефоны.
Об этом сообщила УНН заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает RegioNews.
Президент был, уже уехал. Фракция продолжается, но уже с телефонами, - сообщила Кравчук.
Ранее предполагалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" сегодня вечером.
На нем, вероятно, собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов.
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