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25 января 2021, 18:50 218

Вопрос Дубинского и назначение Витренко: "слуги народа" собрались на заседание фракции

25 января 2021, 18:50 218
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По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов
По предварительной информации, заседание фракции будет продолжаться до 22 часов
Фото: из открытых источников
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В Киеве началось заседание правящей фракции "Слуга народа", на котором депутаты планируют обсудить ряд важных вопросов, в том числе, вопрос наложения санкций США на нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

Известно, что заседание проходит в довольно необычных условиях - большой явки депутатов, а СМИ сообщают, что всем приказали сдать телефоны.

Также на заседании присутствует президент Владимир Зеленский, у которого сегодня день рождения.

Из вопросов два наиболее скандальных – голосование за назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики (голосов "слуг" не хватает), а также ситуация с Дубинским, который попал под американские санкции. Сам Дубинский хочет, чтоб фракция его поддержала в этой ситуации. Но глава Офиса президента в комментарии "Стране" полагает, что фракция может принять и совсем другое решение – исключить Дубинского", - пишет издание.

Как сообщает 5 канал, Александр Дубинский пришел на заседание со своим адвокатом Татьяной Костиной.

Также журналисты напомнили, что вчера, 24 января заместитель главы фракции Евгения Кравчук заявила, что не факт, что вообще какое-то решение по Дубинскому будет принято, но его позицию в любом случае заслушают и обсудят.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

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