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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
19 октября 2026, 12:20

Благими намерениями: как "сертификат идентичности" раскалывает украинцев за границей

19 октября 2026, 12:20
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Простыми решениями умощена дорога в ад, пусть даже намерения были благими
Иллюстративное фото: pixabay
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Недавнее решение МИД ввело "сертификат сохранения украинской национальной идентичности" для детей за рубежом. Намерение понятно: поддержать украинские школы и общины. Но этот инструмент смешивает три разные вещи: участие, образовательные результаты и национальную принадлежность. И ставит вопрос, который государство не должно задавать: кто достаточно украинец?

Об этом пишет Kateryna Yasko в своей колонке (ссылка). Катерина хорошо знает, о чем пишет: она с коллегами разработала и реализует проекты "Посольство украинских смыслов" и "Мастерская глобального украинства", которые объединили сотни украинок и украинцев за рубежом, людей разных поколений, с разными гражданствами, из полусотни стран. Катерина возглавляет рабочую группу "Мировое украинство" на платформе IDEM, где более полутора сотен специалистов и общественных активистов готовят рекомендации для государственной политики в сфере идентичности — включая важнейший аспект: что государство делает, чего государство не делает, чего государство не должно делать ни в коем случае.

Я согласен с Катериной. Только за всем этим стоит не МИД, а Ирина Верещук, которая придумала и продвигает эту тему со свойственным ей подходом "офиса простых решений". МИД лишь выполнил поручение, спущенное сверху. А народ имеет право знать своих героев.

Кто виноват, разобрались.

Теперь что делать?

  1. Я бы посоветовал приостановить действие приказа и провести системное обсуждение со специалистами, тем более что такие специалисты собраны на упомянутой платформе IDEM, созданной по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины. (Кстати, это профильное министерство, отвечающее за разработку государственной политики в этой сфере, и там даже не знали, что готовится такое решение, и тем более не согласовывали его.)
  2. Очевидно, определенный запрос из украинских общин за рубежом существует. Поэтому какой-то инструмент нужно разработать. Но важно учесть социопсихологические и социокультурные аспекты (специалисты знают, но их не спросили) и не смешивать активизм, образование и идентичность. И не создавать ситуаций, которые можно было бы трактовать как разделение украинцев на сорта.

Один уже делил украинцев на сорта, и вы знаете, чем это закончилось.

Украинцы уже по факту мировая нация, и государственную политику в этой сфере надо формировать осторожно и профессионально.

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Украина Европа МВД дети сертификаты идентичность
 
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