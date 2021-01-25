В Николаевской области срочно проверят все дома престарелых

Чиновники планируют проверить официально действующие дома и провести мероприятия по выявлению нелегальных заведений

Чиновники планируют проверить официально действующие дома и провести мероприятия по выявлению нелегальных заведений

Фото: из открытых источников

В Николаевской области во время внеочередного заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение срочно проверить все заведения, где находятся пожилые люди в связи с трагедией в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, передает RegioNews.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин дал поручение срочно осуществить проверку всех без исключения учреждений на территории области, где находятся пожилые люди. В частности, речь пойдет о соблюдении норм и правил противопожарной безопасности", - говорится и сообщении.

Известно, что в области насчитывается 10 официально зарегистрированных домов-интернатов, подчиненных ОГА.

Также действует один центр оказания социально-психологической помощи и центр оказания помощи наркозависимым лицам.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил в.а. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.