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26 января 2021, 11:12 189

Добкин снял предвыборный ролик с участием покойного Кернеса

26 января 2021, 11:12 189
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В видео политик использовал вырезки из видео и аудио съемок бывшего мэра Харькова
В видео политик использовал вырезки из видео и аудио съемок бывшего мэра Харькова
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин выпустил свой первый предвыборный ролик на должность мэра Харькова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Добкина.

Должны продолжить начатое вместе" - гласит слоган рекламного ролика.

В ролике покойный Кернес сообщает, что у него нет никаких преемников, он их не готовил. А Добкина считает хорошим руководителем.

Напомним, в июне стало известно, что Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева. Однако после того, как заболел основной кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес, Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Харькова.

Позже Добкин пообещал снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес, потому что мол баллотируется для подстраховки, если Кернесу придется сняться с выборов.

выборы Харьков видео Кандидат Михаил Добкин
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