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19 октября 2026, 20:35

Когда будут отключать свет 20 октября

19 октября 2026, 20:35
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Фото из открытых источников
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В Украине продолжаются ограничения электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает "Укрэнерго", передает RegioNews.

20 октября в Украине будут применяться следующие ограничения потребления электроэнергии:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.

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