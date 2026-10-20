В Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный дом

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В ночь на 20 октября российские военные атаковали Сумы беспилотником. Попадание зафиксировали в многоквартирном доме в Заречном районе города, в результате чего возник пожар

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По его словам, вражеский БпЛА попал в здание около 02:00.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, 19 октября россияне атаковали Хмельницкий. Повреждены два предприятия, на одном из которых вспыхнул пожар. Также под удар попал жилой сектор. Погибли две пожилые женщины. Еще двое людей были госпитализированы.