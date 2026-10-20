В Сумах российский беспилотник попал в многоквартирный дом
В ночь на 20 октября российские военные атаковали Сумы беспилотником. Попадание зафиксировали в многоквартирном доме в Заречном районе города, в результате чего возник пожар
Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.
По его словам, вражеский БпЛА попал в здание около 02:00.
На месте происшествия работают соответствующие службы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, 19 октября россияне атаковали Хмельницкий. Повреждены два предприятия, на одном из которых вспыхнул пожар. Также под удар попал жилой сектор. Погибли две пожилые женщины. Еще двое людей были госпитализированы.
Россия более 20 раз атаковала Днепропетровщину: двое погибших и десять раненыхВсе новости »
19 октября 2026, 22:20В Херсонской области из-за российских атак ранены семь человек
19 октября 2026, 21:42РФ ударила по мосту в Днепре
19 октября 2026, 16:15
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Во Львове мобилизованный умер после избиения в ТЦК: подозреваемого арестовали
20 октября 2026, 10:38Атака россиян на Кривой Рог 19 октября: что известно о пострадавших
20 октября 2026, 10:28Трамп раскритиковал Зеленского и назвал действия России в войне "совершенно нормальными"
20 октября 2026, 10:19В Житомирской области зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре
20 октября 2026, 10:16Встреча Путина, Трампа и Си: тупик в переговорах и нулевой результат для Кремля
20 октября 2026, 09:56Атака на склады в Днепре: один из пострадавших в тяжелом состоянии
20 октября 2026, 09:45Прилет возле Чабанов под Киевом: на выезде в направлении Одессы транспортный коллапс
20 октября 2026, 09:39В Тернопольской области вражеские БпЛА повредили три энергообъекта
20 октября 2026, 09:27На Одесщине в результате вражеской атаки повреждены объекты энергетики: есть перебои со светом
20 октября 2026, 09:15Российские удары по Харьковщине: погибли шесть человек, семеро детей пострадали
20 октября 2026, 09:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам