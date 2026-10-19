В Киеве произошла стрельба в ТЦК

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Стрельба произошла в помещении ТЦК в Печерском районе. Стрелка уже была задержана. Предварительно огонь открыл мужчина, доставленный туда для мобилизации.

В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военных. Пострадавшие были госпитализированы.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорят в полиции.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.