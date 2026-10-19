В Киеве произошла стрельба в ТЦК
Инцидент произошел вечером 19 октября. Мужчина открыл огонь в помещении ТЦК
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Стрельба произошла в помещении ТЦК в Печерском районе. Стрелка уже была задержана. Предварительно огонь открыл мужчина, доставленный туда для мобилизации.
В результате стрельбы ранения получили трое полицейских и трое военных. Пострадавшие были госпитализированы.
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорят в полиции.
Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.
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