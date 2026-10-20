Российская атака на Хмельнитчине повредила церковь и колокольню

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В Хмельницкой области в результате ночной российской атаки повреждена церковь в Шепетовском районе. Разрушения подверглись фасаду здания, окна и колокольни

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"У российских нелюдов нет ничего святого. Во время ночной атаки повреждена церковь в Шепетовском районе" ,– отметил он.

По словам Тюрина, информация о погибших и травмированных в результате атаки не поступала.

Как известно, по данным украинских властей, по состоянию на конец 2025 года в результате российской агрессии было повреждено или разрушено 704 религиозных сооружения, около 200 из них – полностью.

Напомним, летом 2026 года российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.