На Запорожье из-за вражеских ударов погиб человек, еще пятеро ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Российские войска совершили 14 авиаударов по Балабиному, Кушугуму, Заречному, Ясной Поляне, Желтой Круче, Таврическому, Новорозовке, Веселянке, Орехову, Вольнянке и Васиновке.

Также оккупанты применили 613 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, для атак на Запорожье и населенные пункты области.

Кроме того, зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня по Запорожцу и Красной Кринице.

Еще 219 артиллерийских ударов пришлось на ряд населенных пунктов региона.

В результате обстрелов поступило 83 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в течение дня 19 октября российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения.