Фото: Хмельницкая ОВА

В результате российской атаки в Хмельницком погибли две пожилые женщины. Еще два человека госпитализировали

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и начальник Хмельницькой ОВА Сергей Тюрмн, передает RegioNews.

Во время поисково-спасательных работ в одном из домов спасатели обнаружили тела двух погибших женщин 1926 и 1954 годов рождения.

Повреждения получили два предприятия, на одном из которых вспыхнул пожар. Также под удар попал жилищный сектор – в частных домах возникли возгорания.

Пожар оперативно ликвидировали.

Психологи ГСЧС оказали пострадавшим необходимую психологическую поддержку.

Напомним, 19 октября в результате российской атаки на предприятие в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.