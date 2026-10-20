В Хмельницком после атаки РФ под завалами дома обнаружили тела двух женщин
В результате российской атаки в Хмельницком погибли две пожилые женщины. Еще два человека госпитализировали
Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и начальник Хмельницькой ОВА Сергей Тюрмн, передает RegioNews.
Во время поисково-спасательных работ в одном из домов спасатели обнаружили тела двух погибших женщин 1926 и 1954 годов рождения.
Повреждения получили два предприятия, на одном из которых вспыхнул пожар. Также под удар попал жилищный сектор – в частных домах возникли возгорания.
Пожар оперативно ликвидировали.
Психологи ГСЧС оказали пострадавшим необходимую психологическую поддержку.
Напомним, 19 октября в результате российской атаки на предприятие в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.