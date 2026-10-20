Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 568 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1560 оккупантов, девять танков, пять бронемашин, 42 артсистемы, три РСЗО, 1578 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 293 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны Украины 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в Брянской области РФ, склады материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донбасса и пункт управления беспилотниками.