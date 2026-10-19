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19 октября 2026, 21:42

В Херсонской области из-за российских атак ранены семь человек

19 октября 2026, 21:42
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Фото иллюстративное
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В течение 19 октября русские военные атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами разных типов. По состоянию на 17:30 известно о семи раненых, среди которых 17-летний парень. Также повреждены частные жилые дома

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, трое жителей Комишан получили травмы разной степени тяжести в результате российских артиллерийских обстрелов.

Еще три жителя поселка Нововоронцовка, среди которых 17-летний парень, оказались в зоне поражения российских дронов. Ранения также получил житель поселка Молодецкое.

По фактам атак начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российских атак и собирают доказательства совершения военных преступлений.

Напомним, что российские военные 19 октября атаковали беспилотником одну из улиц поселка Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. В результате взрыва ранения получили 17-летний парень и 54-летняя женщина.

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