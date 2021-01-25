В Харькове местного жителя пытались подорвать гранатой

Потерпевшего госпитализировали в больницу с травмой головы

Потерпевшего госпитализировали в больницу с травмой головы

Фото: из открытых источников

В Московском районе Харькова ночью 24 января произошел инцидент - мужчину ударили по голове, а потом бросили в его сторону гранату.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, в полицию обратился местный житель и сообщил, что в сторону его брата неизвестный бросил гранату и скрылся.

Пострадавший рассказал, что около 23:30 у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный ударил его по голове и бросил под ноги предмет, похожий на гранату. После этого сразу убежал. 38-летний мужчина успел отбросить боеприпас в сторону ногой, после чего раздался хлопок.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По факту следственным отделом Харьковского районного управления полиции № 2 открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - отметили в полиции.

Мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают личность человека, бросившего гранату.

Ранее сообщалось, что в Харькове умер один из пяти пенсионеров, которых доставили в больницу после пожара в доме престарелых.