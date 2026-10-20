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20 октября 2026, 07:43

Сколько еще украинцы готовы терпеть войну: что показал опрос КМИС

20 октября 2026, 07:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Только 10% украинцев считают, что война завершится к концу 2026 года. В то же время 56% опрошенных ожидают завершения войны во второй половине 2027 года или позже

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8-16 октября 2026, передает RegioNews.

Согласно исследованию еще 13% респондентов надеются на завершение войны в первой половине 2027 года. В то же время 21% опрошенных затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что большинство украинцев настроены на длительное продолжение войны.

Так, 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Еще 4% готовы выдерживать ее в течение года, а 21% – от нескольких месяцев до полугода. Затруднились ответить 13% опрошенных.

В КМИС также сообщили, что в течение октября уровень готовности украинцев продолжать сопротивление не изменился. Среди опрошенных 8-9 октября 60% заявили о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется. Среди респондентов, опрошенных 10-16 октября, таковых было 63%.

Отдельно социологи исследовали отношение украинцев к российским ударам по экономическим объектам. По результатам опроса, 92% считают, что Россия пытается уничтожить экономику Украины и сделать жизнь населения невыносимой, чтобы принудить страну к капитуляции.

В то же время 5% респондентов разделяют трактовку, по которой Украина якобы спровоцировала российские удары. В частности, 3% считают, что Россия атакует ответные украинские удары по российским экономическим объектам, а 2% убеждены, что Россия атакует только объекты, связанные с армией.

Дополнительно. Опрос был проведен в рамках всеукраинского исследования общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью. В целом опросили 1031 совершеннолетний гражданин Украины, проживающий на подконтрольной правительству территории.

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