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19 октября 2026, 22:30

"Я не жалею": певица Ирина Федишин после потери ребенка обратилась к хейтерам

19 октября 2026, 22:30
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Фото из открытых источников
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Певица Ирина Федишин недавно потеряла ребенка. При этом в соцсети ее стали критиковать за то, что она публиковала фотографии и видео беременности.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Многие пользователи после того, как Ирина Федишин потеряла дочь, стали писать, что, мол, она слишком рано показывала фото и видео с моментами ее беременности. Такие комментарии певица назвала "камнями, которые летели в ее разбитое материнское сердце".

"Наша Вероничка прожила всего 8 месяцев под моим сердцем. Но за это короткое время она подарила нам столько любви и счастья! Мы были счастливы! Безгранично счастливы! И мы делились этим счастьем с вами. Потому что для нас семья - это самая большая ценность", - говорит артистка.

Она также отметила, что не стоит приписывать фотографиям какую-либо силу и жить предрассудками.

"Я не жалею ни о одном дне нашего счастья, ни о одной фотографии, видео и мгновения, которыми мы поделились с вами. Потому что счастье не становится ошибкой лишь потому, что после него пришла боль. Не приписывайте человеческим словам и фотографиям силу, которая принадлежит только Богу, не живите предрассудками, не ищите причин трагедии в чужих взглядах, словах, фото или красных нитях", – говорит Ирина Федишин.

Напомним, ранее Виталий Челнык говорил, что Ирина Федишин буквально была на грани жизни и смерти, но, к счастью, врачам удалось ее спасти.

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