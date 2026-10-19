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19 октября 2026, 22:55

В Киевской области из-за атаки на предприятие погиб мужчина, еще шестеро ранены

19 октября 2026, 22:55
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Фото: ГСЧС
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В результате российской атаки на предприятие 19 октября в Обуховском районе Киевской области погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. На месте попадания продолжается ликвидация пожара

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

По его словам, раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие пожар и устраняющие последствия атаки.

Напомним, что в Днепре утром 19 октября раздались взрывы. Теперь в местных каналах сообщают о повреждении моста.

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