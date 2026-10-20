Цена желанного кадра: на какие уступки пойдет Кремль на саммите в Китае

Как бы российский диктатор ни хотел получить фото на троих (США-Россия-Китай), чтобы создать иллюзорные параллели с Ялтой-1945, он его не получит просто так

Как бы российский диктатор ни хотел получить фото на троих (США-Россия-Китай), чтобы создать иллюзорные параллели с Ялтой-1945, он его не получит просто так

Фото: из открытых источников

До Майами, 14 декабря на двадцатку вряд ли решится ехать, а вот в город Шеньчжень (КНР) 18 ноября с.г., на саммит АТЭС поедет. Получит ли желанное фото? Не факт. Возможно, но ОЧЕНЬ дорого. Жаль только, что на такой трехсторонке сейчас за Украину некому будет заступиться. Поэтому с российских "геостратегов” возьмут другую дань. Как бы там ни было, это для нас ничего хорошего не принесет. Поэтому нужно, хотя бы обратиться к другим участникам этого саммита, прежде всего, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Сингапуру, Чили, чтобы они высказали свое мнение официальному Пекину относительно нецелесообразности экономический саммит превращать в площадку для решения вопросов безопасности, тем более делать отдельные мероприятия со страной, являющейся агрессором.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.