20:35  19 октября
Когда будут отключать свет 20 октября
08:12  20 октября
Российская атака на Хмельнитчине повредила церковь и колокольню
08:57  20 октября
Очередная атака на Днепр: вспыхнул пожар, есть раненые
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
20 октября 2026, 07:58

Цена желанного кадра: на какие уступки пойдет Кремль на саммите в Китае

20 октября 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Как бы российский диктатор ни хотел получить фото на троих (США-Россия-Китай), чтобы создать иллюзорные параллели с Ялтой-1945, он его не получит просто так
Как бы российский диктатор ни хотел получить фото на троих (США-Россия-Китай), чтобы создать иллюзорные параллели с Ялтой-1945, он его не получит просто так
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

До Майами, 14 декабря на двадцатку вряд ли решится ехать, а вот в город Шеньчжень (КНР) 18 ноября с.г., на саммит АТЭС поедет. Получит ли желанное фото? Не факт. Возможно, но ОЧЕНЬ дорого.

Жаль только, что на такой трехсторонке сейчас за Украину некому будет заступиться. Поэтому с российских "геостратегов” возьмут другую дань.

Как бы там ни было, это для нас ничего хорошего не принесет. Поэтому нужно, хотя бы обратиться к другим участникам этого саммита, прежде всего, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Сингапуру, Чили, чтобы они высказали свое мнение официальному Пекину относительно нецелесообразности экономический саммит превращать в площадку для решения вопросов безопасности, тем более делать отдельные мероприятия со страной, являющейся агрессором.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война США РФ Китай Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Во Львове мобилизованный умер после избиения в ТЦК: подозреваемого арестовали
20 октября 2026, 10:38
Атака россиян на Кривой Рог 19 октября: что известно о пострадавших
20 октября 2026, 10:28
Трамп раскритиковал Зеленского и назвал действия России в войне "совершенно нормальными"
20 октября 2026, 10:19
В Житомирской области зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре
20 октября 2026, 10:16
Встреча Путина, Трампа и Си: тупик в переговорах и нулевой результат для Кремля
20 октября 2026, 09:56
Атака на склады в Днепре: один из пострадавших в тяжелом состоянии
20 октября 2026, 09:45
Прилет возле Чабанов под Киевом: на выезде в направлении Одессы транспортный коллапс
20 октября 2026, 09:39
В Тернопольской области вражеские БпЛА повредили три энергообъекта
20 октября 2026, 09:27
На Одесщине в результате вражеской атаки повреждены объекты энергетики: есть перебои со светом
20 октября 2026, 09:15
Российские удары по Харьковщине: погибли шесть человек, семеро детей пострадали
20 октября 2026, 09:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »