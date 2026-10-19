Благодаря Лене Чиченине узнала, что очередная художница из благополучной пока страны решила хайпонуть на теме российско-украинской войны и вывалить свои эротические фантазии о мощной камасутре между российскими оккупантами и женщинами из наших оккупированных территорий, которых те захватчики изнасиловали

Благодаря Лене Чиченине узнала, что очередная художница из благополучной пока страны решила хайпонуть на теме российско-украинской войны и вывалить свои эротические фантазии о мощной камасутре между российскими оккупантами и женщинами из наших оккупированных территорий, которых те захватчики изнасиловали

Фото из открытых источников

Некая немецкая писательница Юна Либрехт решила навоевать дебютный роман "Wer ich bin, wenn du mich siehst", где сюжет просто песня.

Итак, события которого происходят весной 2022 года в оккупированном российскими войсками Херсоне. Главная героиня книги — украинка Люсия, после оккупации города потерявшая почти все, что имела. После взрыва ее спасает русский военный в маске. Впоследствии они встречаются снова, и между ними возникают тайные романтические отношения. Короче, все цвета эротики.

Немного осинта – лицо этой Юны с минимальным отражением IQ, а удаленность ее основного места жительства в Баден-Вюртемберг дает плохую иллюзию, что единственные, кто на тебя нападет – это разве швейцарцы, которые приедут за скидками)

Когда на подружку налетели с критикой, она дала заднюю, что сама не происходит из Украины и не ставила своей целью воспроизвести в романе реальные события войны. Но в книге почему-то навоевала такое глобальное мнение, "чем ближе Люсия узнает мужчину, тем больше понимает, что любовь не может оправдать насилие или снять вину".

Эти притруженные женщины по своим тиндерам реальности не видят. Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы она влюбилась во что-то такое, как на днях расстреляло группу украинских военных. Или упыря, который зимой 2025 года расстрелял в Кругляковке дроном пару пожилых людей с собачкой. Хотя у них было белое знамя.

Интересно, что этот горе-роман о безлимитных побушках должен был выйти 1 ноября 2026 года, а 7 ноября его планировали представить на книжном фестивале в Баден-Бадене. Для работы над книгой Либрехт получила стипендию от Объединения поддержки писательниц и писателей федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Это даже вписывается в логику всячески сгибать нас в позу капитуляции. И такие амбициозные дамочки без понимания, что такое оккупированный и прифронтовый Херсон — идеальные проводники псевдомирных нарративов. Типа, переспят и помирятся.

Подобные курицы, которые не знают горя жизни в войне, и на самом деле живет наша женщина в войне — еще и натягивают на нас образ неприхотливых бл@дин.