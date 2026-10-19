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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
19 октября 2026, 17:55

Хайп на эротических фантазиях о российских оккупантах и украинских женщинах

19 октября 2026, 17:55
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Благодаря Лене Чиченине узнала, что очередная художница из благополучной пока страны решила хайпонуть на теме российско-украинской войны и вывалить свои эротические фантазии о мощной камасутре между российскими оккупантами и женщинами из наших оккупированных территорий, которых те захватчики изнасиловали
Благодаря Лене Чиченине узнала, что очередная художница из благополучной пока страны решила хайпонуть на теме российско-украинской войны и вывалить свои эротические фантазии о мощной камасутре между российскими оккупантами и женщинами из наших оккупированных территорий, которых те захватчики изнасиловали
Фото из открытых источников
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Некая немецкая писательница Юна Либрехт решила навоевать дебютный роман "Wer ich bin, wenn du mich siehst", где сюжет просто песня.

Итак, события которого происходят весной 2022 года в оккупированном российскими войсками Херсоне. Главная героиня книги — украинка Люсия, после оккупации города потерявшая почти все, что имела. После взрыва ее спасает русский военный в маске. Впоследствии они встречаются снова, и между ними возникают тайные романтические отношения. Короче, все цвета эротики.

Немного осинта – лицо этой Юны с минимальным отражением IQ, а удаленность ее основного места жительства в Баден-Вюртемберг дает плохую иллюзию, что единственные, кто на тебя нападет – это разве швейцарцы, которые приедут за скидками)

Когда на подружку налетели с критикой, она дала заднюю, что сама не происходит из Украины и не ставила своей целью воспроизвести в романе реальные события войны. Но в книге почему-то навоевала такое глобальное мнение, "чем ближе Люсия узнает мужчину, тем больше понимает, что любовь не может оправдать насилие или снять вину".

Эти притруженные женщины по своим тиндерам реальности не видят. Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы она влюбилась во что-то такое, как на днях расстреляло группу украинских военных. Или упыря, который зимой 2025 года расстрелял в Кругляковке дроном пару пожилых людей с собачкой. Хотя у них было белое знамя.

Интересно, что этот горе-роман о безлимитных побушках должен был выйти 1 ноября 2026 года, а 7 ноября его планировали представить на книжном фестивале в Баден-Бадене. Для работы над книгой Либрехт получила стипендию от Объединения поддержки писательниц и писателей федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Это даже вписывается в логику всячески сгибать нас в позу капитуляции. И такие амбициозные дамочки без понимания, что такое оккупированный и прифронтовый Херсон — идеальные проводники псевдомирных нарративов. Типа, переспят и помирятся.

Подобные курицы, которые не знают горя жизни в войне, и на самом деле живет наша женщина в войне — еще и натягивают на нас образ неприхотливых бл@дин.

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пропаганда РФ Украина война
 
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