В Харькове обнаружили еще два пансионата, которые работают с нарушениями

В городе продолжаются проверки домов престарелых

В городе продолжаются проверки домов престарелых

Фото: ГСЧС

В Холодногорском районе Харькова во время проверки обнаружили еще два дома престарелых, работающих с нарушениями.

Об этом агентству Укринформ сообщила глава администрации Холодногорского района Инна Уварова, передает RegioNews.

Всего на территории района проверили восемь объектов, где массово находятся люди. Пять объектов - еще вечером и ночью, три - сегодня утром. На двух объектах подтверждены нарушения, а именно, превышение норм пребывания людей на конкретной площади. Начаты оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания", - рассказала Уварова.

По ее словам, нарушения обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей, информацию об их деятельности узнали из интернета.

В нашем районе превалирует частный сектор. Поэтому квартальным комитетам поручено предоставить любую информацию о их деятельности, мы ее проверим", - добавила Уварова.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в Харькове.