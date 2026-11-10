В Полтавской области столкнулись грузовики: водитель не выжил

Фото: Нацполиция

Авария произошла 10 ноября около 8 часов недалеко от села Новые Мартыновичи Пирятинской тергромады Лубенского района. К сожалению, один из водителей погиб

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 53-летний водитель грузовика MAN столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 63-летний водитель. К сожалению, в результате ДТП водитель MAN от полученных травм скончался в карете медиков.

"По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.