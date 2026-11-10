В центре Львова произошел пожар в жилом доме
Во Львове во время пожара в трехэтажном жилом доме спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе ребенка. Из-за сильного задымления жители не могли самостоятельно покинуть здание
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews .
Пожар произошел 10 ноября на улице Гавришкевича. Сообщение о возгорании в подъезде трехэтажного дома поступило в Службу спасения в 11:42.
К моменту прибытия спасателей весь подъезд был заполнен дымом. Жители не могли самостоятельно выйти из дома.
С помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух восемь человек, среди которых один ребенок. Кроме того, спасатели вынесли из дома домашних питомцев.
Пожар локализовали в 12:11, а полностью ликвидировали в 12:40.
К тушению привлекли восемь спасателей и две единицы специальной техники. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, что российские войска нанесли удар по Днепру . В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточения зафиксировали в Днепропетровской области.