На Прикарпатье сын до смерти избил 75-летнюю мать: мужчину взяли под стражу

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Прикарпатье 44-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении матери, которое привело к ее смерти

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении 75-летней женщины, а во время последнего конфликта несколько раз ударил ее по голове. Потерпевшая скончалась в больнице.

В полицию о госпитализации жительницы одного из сел Рожнятовщины сообщили медики 3 ноября. На следующий день женщина скончалась в реанимации.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевшая проживала вместе с 44-летним сыном. Женщина болела и нуждалась в постороннем уходе.

По данным следствия, в октябре и начале ноября мужчина систематически совершал в отношении матери домашнее насилие: оказывал психологическое давление и применял физическую силу.

Во время последнего конфликта сын нанес женщине несколько ударов по голове, в результате чего она получила тяжкие телесные повреждения.

После этого мужчина сообщил родственникам, что матери плохо, и попросил вызвать медиков. Женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Следователи сообщили 44-летнему мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в поселке Квасилов Ровенского района 43-летний мужчина во время конфликта нанес ножевое ранение в шею своей 38-летней сожительнице, а также избил ее несовершеннолетнюю дочь. Пострадавшую с колото-резаной раной шеи, переломом руки и ссадинами лицо госпитализировали.