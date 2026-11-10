Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Харькове: есть травмированные

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, среди них двое пешеходов. Авария произошла вечером 9 ноября на перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, около 19:50 29-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Dacia Logan, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

От удара Skoda отбросило на нерегулируемый пешеходный переход, где находились люди.

В результате аварии травмировались двое пешеходов — 33-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Также пострадала водитель Skoda. Всех троих пострадавших госпитализировали.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми . Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.